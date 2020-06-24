علاج رئيس هندوراس بالأكسجين إثر إصابته بالتهاب رئوي ناتج عن كورونا

أعلنت الرئاسة في هندوراس اليوم الأربعاء أن رئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز، الذي دخل المستشفى إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، يخضع للعلاج بالاكسجين بعد تفاقم الالتهاب الرئوي الذي يعاني منه.

ورغم ذلك، وفقا للبيان، فإن الحالة الصحية العامة للرئيس (51 عاما) جيدة، "ولا يعاني من حمى، ولا صعوبات في التنفس مع انخفاض كبير في مؤشرات الالتهاب".

وأعلن هيرنانديز قبل ثمانية أيام أنه وزوجته أصيبا بفيروس كورونا المستجد. ولم تظهر أعراض على زوجته في البداية.

وقال الرئيس آنذاك إنه ينوي العمل من المنزل، لكن تم نقله إلى المستشفى في اليوم التالي.

وسجلت الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى إجمالي 13943 حالة إصابة بفيروس كورونا و 405 حالة وفاة.

وتراجعت الحكومة يوم الأحد الماضي عن خططها للسماح بإعادة فتح الأعمال التجارية وأعادت فرض القيود المرورية في المنطقة المركزية التي تضم العاصمة تيجوسيجالبا.