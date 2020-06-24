إضافة تعديلات على نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

اتفقت لجنة واضعي امتحان اللغة العربية للثانوية العامة وموجهي عموم المادة بالجمهورية علي إضافة بعض التعديلات علي نموذج إجابة امتحان اللغة العربية.

وتشمل هذه التعديلات، والتي حصلت "الشروق" على نسخة منها، سؤال (عاطفة الشاعر صادقة جياشة وضح هذه العاطفة) وتقبل إجابة الطالب في حال تحديد العاطفة بكونها حب الأم أو حب الوطن أو حب مصر علي أن تستخدم نفس الألفاظ الموحية الموجودة بنموذج الاجابة.

وسؤال (وضح الخيال وقيمته الفنية في قول الشاعر ما أنت إلا نبغ حب"، فتقبل إجابة الطالب في حالة توضيح الصورة الخيالية بكونها حيث شبه الأم أو الوطن أو مصر بنبع الحب أو شبه الحب ينبع.

وسؤال (إنما الساعين في الخير محبوبين، صوب الخطأ في الجملة السابقة)، فتقبل إجابة الطالب (إنما الساعون في الخبر محبوبون، إن الساعين في الخبر محبوبون، الساعون في الخير محبوبون).

واعتمد الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة نموذج الاجابة الرسمي بعد إضافة هذه التعديلات، وتم تعميمها علي الكنترولات قبل البدء في تصحيح مادة اللغة العربية غدا.