المملكة المتحدة تدعو الصين إلى احترام الحريات الأساسية في هونج كونج

دعا وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، الصين إلى احترام الحريات الأساسية لشعب هونج كونج، وذلك بعد اعتقال صحفيين هناك، وإغلاق صحيفة "أبل ديلي" الشعبية المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن راب قوله اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي افتراضي من سنغافورة: "نرى بالتأكيد ما يحدث مع إغلاق (أبل ديلي) واعتقال صحفيين بجدية شديدة".

كما قال إن المملكة المتحدة "سوف تستمر في بحث ما يمكننا القيام به من أجل دعم هونج كونج"، مضيفا أنها لطالما عملت مع شركائها "في كل فرصة".

وكان قد تقرر غلق صحيفة "آبل ديلي" مطلع الأسبوع المقبل، بعد سلسلة من النزاعات مع السلطات الصينية، طبقا لما أعلنته الشركة الأم، أمس الأربعاء.

وقالت صحيفة "نيكست ديجيتال" إن العدد الأخير سيتم إصداره يوم السبت المقبل، فيما شكرت القراء بسبب دعمهم على مدار أعوام.

وكانت شرطة هونج كونج اعتقلت كاتب عمود، يعمل لصالح صحيفة "آبل ديلي" بموجب قانون الأمن الوطني بالمدينة، في عملية لا تزال جارية، وفي أحدث صفعة لصحيفة شعبية، تواجه إغلاقا وشيكا، تحت ضغط من الحكومة.

وذكر بيان للشرطة أنها اعتقلت اليوم الأربعاء رجلا، 55 عاما، بسبب ما يزعم عن تواطؤه مع قوى أجنبية لتعريض الأمن القومي لمخاطر.

وألقى الإتحاد الأوروبي باللوم على بكين في إغلاق الصحيفة، قائلا إن هذا مؤشر على قمع حرية الإعلام.