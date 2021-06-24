السعودية تعلن تغطية برنامج التحصين ضد كورونا 70% من البالغين

أعلنت وزارة الصحة السعودية، تغطية برنامج التحصين ضد كورونا 70% من السكان البالغين في المملكة، حيث تجاوز عدد الجرعات المعطاة 16.8 مليون جرعة؛ قُدِّمَت في أكثر من 587 مركز لقاحات؛ شملت مختلف القطاعات الصحية في المملكة، مع البدء في تغطية الفئة العمرية من 50 سنة، فما فوق ممن أخذ الجرعة الأولى غدًا الخميس.

وأعلنت الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، أن برنامج إعطاء الجرعة الثانية، سيغطي الفئات العمرية الأخرى، وفقاً للتقدم في تغطية المجتمع وتوفر اللقاحات، حيث تسعى الصحة لتوفير التغطية لأكبر شريحة ممكنة من السكان، خلال الفترة القليلة القادمة.