انقسام بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن مقترح بعقد لقاء بين التكتل وبوتين

أبدى قادة دول الاتحاد الأوروبي انقسامًا حول الاستعداد لعقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو الأمر الذي اقترحته ألمانيا وفرنسا قبل قمة تستضيفها بروكسل.



وتشكل العلاقات المتوترة مع الجارة الشرقية للتكتل واحدة من أكثر التحديات الأكثر أهمية، التي يتعين على القادة الـ27 معالجتها خلال قمتهم التي تستمر يومين.



وحذر مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأسبوع الماضي، من أن العلاقات بين الجانبين في طريقها لمزيد من التدهور، إلا أن دول التكتل منقسمة بشأن كيفية التعامل مع موسكو.



وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قالت إن على الاتحاد الأوروبي أن يجد السبل للدخول في حوار مباشر مع روسيا، مضيفة "يمكن حل النزاعات إذا تحدثتم أنتم أيضا لبعضكم البعض".



وأشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن التقى بوتين، على الرغم من أنه بعيد جغرافيا عن روسيا والاتحاد الأوروبي.



وقال رئيس ليتوانيا جيتاناس نوسيدا "إننا لا نرى أي تغير جذري في نمط سلوك روسيا، وإذا ما بدأنا في الانخراط مع روسيا دون أية تغيرات إيجابية في سلوكها، فإن هذا سيرسل إشارات ملتبسة وسيئة إلى شركائنا، دول الشراكة الشرقية على سبيل المثال".



وأضاف نوسيدا "يبدو لي أننا نحاول إشراك الدب للحفاظ على جزء من العسل".



وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إنه لا يعارض من حيث المبدأ التعامل المباشر مع روسيا، ولكنه أضاف أنه لن يحضر مثل هذا الاجتماع.