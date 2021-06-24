القوات العراقية تعتقل 11 داعشيا في كركوك

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اعتقلت القوات الأمنية العراقية، 11 من عناصر تنظيم داعش في مناطق متفرقة بمحافظة كركوك.

وقالت خلية الإعلام الأمني بقيادة العمليات المشتركة، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من اعتقال 9 من عناصر داعش بينهم امرأة من المطلوبين، وفق مذكرات توقيف حسب أحكام قانون مكافحة الإرهاب.

وأضافت أن ذلك جاء لمبايعتهم للعصابات الإرهابية وحمل السلاح والقتال ضمن صفوف داعش ونصب السيطرات الوهمية، فضلا عن تقديم الدعم اللوجستي.

وأوضحت أن الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع تمكنت بعملية أخرى من اعتقال اثنين من الإرهابيين الخطرين، عملا فيما يسمى المفارز الأمنية لقاطع كركوك.