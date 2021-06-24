تنطلق في الفترة من 8 إلى 9 سبتمبر فاعليات المؤتمر الدولى للمناخ الأخضر والإدارة الذكية للمخلفات "رؤية مستدامة.. نمو أخضر"، والذي ينظمه المركز العالمى للإبداع والابتكار البيئى وريادة الأعمال، بالتعاون مع المعهد الأوروبى للطاقة المتجددة وسياسات المناخ هولندا، ومعهد استدامة المخلفات الصلبة جامعة تكساس، ومعهد زيرو مخلفات البرازيل والرابطة العالمية للوقود الحيوى إنجلترا، وتستضيفه الجامعة الأمريكية.

ومن جانبها، قالت الدكتور منى فؤاد المؤسس والرئيس التنفيذى للمؤتمر رئيس المركز العالمي للإبداع والابتكار البيئي وريادة الأعمال، إن المؤتمر سيشارك فيه كبرى الشركات العالمية من 20 دولة "أمريكا وإنجلترا وهولندا وإسكتلندا وألمانيا وإيطاليا وكندا ونيوزيلندا وإيرلندا وكوريا وبلجيكا والهند وإسبانيا والإمارات وإيرلندا والبرازيل"، والتي تمتلك أحدث تكنولوجيا وذكاء اصطناعى فى تدوير جميع أنواع مخلفات الإلكترونية والكهربائية والطبية والبلاستيك والزراعية والصناعية ومخلفات البحار ومخلفات المطارات.

وأضافت منى فؤاد، أن الهدف الرئيسي للمؤتمر نقل وتوطين أحدث أنواع التكنولوجيا العالمية في تدوير كل أنواع المخلفات من خلال الشركات الناشئة، بهدف خلق جيل جديد من رواد الأعمال للمساهمة في تنمية القطاع الصناعي، موضحة أن المؤتمر يأتي برئاسة الدكتور ليز جودوين، رئيس مجلس بلدية لندن، والدكتور سعدات حسين، مدير معهد الإدارة المستدامة للمخلفات الصلبة جامعة تكساس، والدكتور زيسولت لينجل، رئيس المعهد الأوروبي للطاقة وسياسات المناخ بهولندا، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء العالميين لإعادة تدوير المخلفات (الإلكترونية- البناء- الطبية- الزراعية- البلاستيك والمعادن).