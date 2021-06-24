البوتسواني بوندو يخلف سيكازوي في إدارة مباراة الرجاء وبيراميدز في الكونفدرالية

أعلن نادي بيراميدز المصري اليوم الخميس تلقيه خطابا رسميا من الاتحاد الافريقي لكرة القدم يفيد بإجراء تعديلات علي طاقم حكام مباراته أمام الرجاء المغربي والتي تقام مساء الأحد المقبل على مركب محمد الخامس بكازبلانكا في إياب الدور نصف النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وذكر بيراميدز عبر مركزه الإعلامي اليوم الخميس أن كاف أسند إدارة المباراة للحكم البوتسواني جوشوا بوندو بدلا من الحكم الزامبي جاني سيكازوي، فيما تقرر تعيين الحكم السنغالي إيسا ساي ليكون الحكم الرابع بعد تكليف جوشوا بوندو بتولي إدارة اللقاء بدلا من وجوده كحكم رابع.

وانتهى لقاء الذهاب بين بيراميدز والرجاء في القاهرة بالتعادل السلبي على استاد الدفاع الجوي على أن تحسم مواجهة كازبلانكا المتأهل للنهائي الذي يقام في بنين يوم العاشر من يوليو المقبل.

وأعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة اللاعبين التي ستغادر اليوم إلى المغرب استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في إطار مباريات نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وضمت القائمة ٢٢ لاعبا هم أحمد الشناوي وشريف إكرامي وعبد الرحمن أيمن وأحمد أيمن منصور وعبد الله بكري وأسامة جلال وأحمد سامي وأحمد فتحي ومحمد حمدي وعمر جابر وإيريك تراوري ورمضان صبحي وأحمد توفيق ونبيل دونجا ومحمد فاروق وإبراهيم حسن وعبد الله السعيد ومحمود حمادة وإبراهيم عادل ومحمود صابر ومحمود وادي ودودو الجباس.