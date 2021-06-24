منشأة ضخمة تنهار ليلا وتوقع ضحايا في فلوريدا الأمريكية

تعرضت إحدى المنشآت في ولاية فلوريدا الأمريكية للانهيار بصورة جزئية، مما أدى إلى سقوط عدد من المصابين، بينما تم إجلاء العشرات، ووقع الحادث في الثانية بعد منتصف الليل، ، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

ذكرت ذلك "صحيفة ميامي هيرالد" الأمريكية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن إحدى المنشآت متعددة الطوابق في مدينة ميامي، جنوب شرقي فلوريدا، تعرضت لانهيار جزئي، لافتة إلى أن فرق الإنقاذ تقوم بعمليات إجلاء للضحايا.

https://twitter.com/nbc6/status/1407987520193839109?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1407987520193839109%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.sputniknews.com%2Fmosaic%2F202106241049346479-D985D986D8B4D8A3D8A9-D8B6D8AED985D8A9-D8AAD986D987D8A7D8B1-D984D98AD984D8A7-D988D8AAD988D982D8B9-D8B6D8ADD8A7D98AD8A7-D981D98A-D981D984D988D8B1D98AD8AFD8A7-D8A7D984D8A3D985D8B1D98AD983D98AD8A9%2F

ووصل عدد ممّن تم إنقاذهم إثر انهيار المنشأة المكونة من 12 طابقا، إلى أكثر من 80 شخصا.

ولفتت تقارير إخبارية أمريكية إلى أن الانهيار الجزئي للمنشأة وقع بعد منتصف الليل.