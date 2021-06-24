قال الفنان أحمد بدير، إن أهم حاسة يملكها الممثل هي العين، التي يمكن أن تجعله طيبًا أو شريرًا أو مكسورًا أو قويًّا، وهي التي تعبر عن الحالة التي تسيطر على الفنان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» الذي يُقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على القناة الأولى، مساء الأربعاء، أن دوره في مسلسل الزيني بركات أطلق عليه بأنه مباراة في التمثيل بالعيون بينه وبين الفنان نبيل الحلفاوي، مؤكدًا أنهما كانا يتحدثان بالعين في هذا العمل.

وأعرب بدير عن سعادته لعدم تصنيفه باعتباره ممثلًا كوميديًّا فقط، مؤكدًا أنه يحرص على إظهار قدراته وإمكانياته في أي شخصية يقدمها خلال أي عمل فني يشارك فيه.

وحرص على توجيه دعوات بالشفاء للفنانة دلال عبد العزيز والإعلامي وائل الإبراشي من فيروس كورونا، داعيًّا بالرحمة للفنان سمير غانم الذي وافته المنية مؤخرًا.

وكان مهرجان الإسماعيلية السينمائي قد كرم في دورته الـ22، التي اختتمت فعالياتها يوم مساء الثلاثاء، أحمد بدير إلى جانب النجوم صفية العمرى وصبرى فواز وأحمد وفيق، وسلوى محمد على وأحمد كمال، واسم المخرج الراحل شفيع شلبي.

