 تايلاند تسجل 4 آلاف و108 إصابات جديدة و31 وفاة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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تايلاند تسجل 4 آلاف و108 إصابات جديدة و31 وفاة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الخميس 24 يونيو 2021 - 9:46 ص | آخر تحديث: الخميس 24 يونيو 2021 - 9:46 ص

سجلت وزارة الصحة التايلاندية، 4 آلاف و108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الوزارة - وفقا لصحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، اليوم الخميس، أنه - خلال الفترة نفسها - تم تسجيل 31 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في تايلاند منذ بدء جائحة كورونا إلى ألف و775 شخصا، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية الوباء إلى 232 ألفا و647 شخصا.

وأضافت أنه تعافى - خلال الساعات الـ24 الماضية - ألف و578 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 191 ألفا و355 شخصا، موضحة أن من بين الحالات الجديدة تم تسجيل 229 حالة إصابة بين نزلاء السجون.


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