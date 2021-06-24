 تقرير: طائرة بدون طيار استهدفت مركزا لإنتاج أجهزة الطرد المركزي في إيران - بوابة الشروق
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تقرير: طائرة بدون طيار استهدفت مركزا لإنتاج أجهزة الطرد المركزي في إيران

د ب ا
نشر في: الخميس 24 يونيو 2021 - 10:49 ص | آخر تحديث: الخميس 24 يونيو 2021 - 10:49 ص

ذكرت تقارير إخبارية إيرانية أمس أن إيران أحبطت "عملا تخريبيا" استهدف أحد المباني التابعة لمنظمة الطاقة الذرية الوطنية.

 

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم الخميس أنه "تردد أن الهجوم تم بطائرة صغيرة بدون طيار واستهدف مركزا تصنيعيا يتم استخدامه لإنتاج أجهزة الطرد المركزي".

 

ولفتت الصحيفة إلى أن مصنع أجهزة الطرد المركزي المستهدف، والمعروف باسم "شركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية"، كان ضمن قائمة الأهداف التي قدمتها إسرائيل إلى إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في أوائل العام الماضي.

 

ولم تعلق الحكومة الإسرائيلية على الهجوم أمس.

 

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع القول إن الطائرة المسيرة أقلعت على ما يبدو من داخل إيران، من موقع غير بعيد من الموقع المستهدف، وأنها أصابت المبنى. إلا أن المصدر لم يكن لديه علم بما إذا كان الهجوم أسفر عن أضرار.

 

وكانت التقارير الإيرانية ذكرت أمس أن محاولة الاعتداء وقعت في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، لكنها لم تسفر عن وقوع إصابات أو أضرار، بفضل الإجراءات الأمنية المشددة التي تم فرضها في أعقاب عمليات تخريبية مماثلة استهدفت مواقع نووية إيرانية، واغتيال العالم البارز محسن فخري زاده العام الماضي.

 


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