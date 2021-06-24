محكمة أمريكية توقف محامي ترامب عن ممارسة المحاماة لتصريحاته حول انتخابات 2020

قررت محكمة أمريكية، اليوم الخميس، إيقاف رودي جولياني المحامي الخاص بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من ممارسة مهنة المحاماة في ولاية نيويورك بسبب تصريحاته المضللة حول انتخابات 2020 الرئاسية.

وخلصت محكمة استئناف نيويورك في حكمها اليوم، إلى أن هناك "أدلة دامغة " على أن جولياني، المدعي الفيدرالي السابق في مانهاتن ، نقل تصريحات كاذبة ومضللة إلى المحاكم وإلى مشرعي الكونجرس وإلى المواطنين عموما بوصفه محاميا عن الرئيس السابق ترامب ومساعيه الفاشلة لإعادة انتخابه في عام 2020.

واعتبرت المحكمة أن سلوك جولياني، الذي شغل كذلك منصب رئيس مدينة نيويورك، يهدد المصلحة العامة وسيتدعي إيقافه مؤقتا من ممارسة المحاماة، الأمر الذي وصفه دفاع جولياني بأنه غير مسبوق.

يذكر أن جولياني كان يتمتع بسمعة قوية في المحاكم الأمريكية كأحد أبرع المحامين، لكن هذه السمعة تضررت بعد تصريحاته بشأن تزوير الانتخابات الأمريكية الأخيرة.