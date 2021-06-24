«تنسيقية شباب الأحزاب» تبحث مع نقيب المهندسين أوجه التعاون خلال المرحلة القادمة

بحث وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مع المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين كافة أوجه التعاون المتبادل خلال المرحلة القادمة وذلك في إطار سعي التنسيقية لتفعيل آليات التعاون مع كافة القطاعات والمسؤولين.

واستعرض نقيب المهندسين، خلال اللقاء الذي عقد بمقر النقابة العامة للمهندسين، وفقا لبيان التنسيقية اليوم الأربعاء، عدة تعديلات أهمها قانون النقابة المقدم من الحكومة، وقدم شرحًا للمراحل التي مر بها قانون النقابة وصولا إلى مجلس النواب مؤخرا، لافتا إلى أن النقابة تضم أكثر من 830 ألف مهندس هم عماد الصناعة والعمران بالدولة ويقودون عجلة التنمية في مصر.

وأوضح أن تعديل قانون النقابة هو إفساح المجال للنقابة لتطوير مهنة الهندسة وضبط ممارسة المهنة، وزيادة موارد النقابة والمقررة منذ 47 عاما، منوها بأن هيئة مكتب النقابة بالكامل وأغلب أعضاء مجلس النقابة الحالي يمارسون عملهم النقابي متطوعين ولا يتقاضون مليما واحدا علي هذا العمل.

وأعرب عن سعادته بتعاون التنسيقية مع النقابة وأنه سيتم دراسة تعديلات القانون المقدمة من الحكومة في لجان التنسيقية، للوصول الصورة المثلى قبل مناقشته بمجلس النواب.

وأشاد نقيب المهندسين الدور الذي تقوم به تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين في الحياة السياسية المصرية وبأدوارهم الفعالة، مؤكدا استمرار التعاون من خلال لجان النقابة المختلفة.

فيما أشاد وفد التنسيقية بالدور الوطني والمهني الكبير الذي تقوم به نقابة المهندسين المصرية، واستمع نقيب المهندسين إلى كلمات ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب واستفسارتهم بخصوص قانون النقابة.

وفي نهاية اللقاء، قدم وفد التنسيقية درع "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" لنقيب المهندسين، وقدم نقيب المهندسين درع النقابة لوفد التنسيقية.

حضر اللقاء، من نقابة المهندسين المهندس حسن عبدالعليم أمين عام النقابة، والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد، والنائب المهندس إيهاب منصور رئيس نقابة مهندسي الجيزة وعضو مجلس النواب، ومن التنسيقية، حازم عمر عضو مجلس أمناء التنسيقية ونائب محافظ قنا، وعمرو عثمان عضو مجلس أمناء التنسيقية ونائب محافظ بورسعيد، والنائب محمد إسماعيل عضو مجلس نواب عن التنسيقية، والنائب أحمد قناوي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية ، وهلا عباده، ومحمد أمين، وأحمد صبرى، وأنور إسماعيل، ومؤمن سيد، وأحمد فتحي أعضاء التنسيقية، والنائبة إيمان العجوز عضو مجلس النواب والمهندس مايكل جرجس أمين مساعد شعبة الهندسة المدنية.