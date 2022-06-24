رئيس الوزراء البريطاني يشيد بالتقدم الذي أحرزته رواندا خلال العقود الأخيرة

أشاد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بالتقدم الذي أحرزته رواندا خلال العقود الأخيرة.

وأكد جونسون - خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة بالعاصمة الرواندية كيجالي أوردته قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية، أن رواندا معترف بها جزءًا مما وصفه بـ "التحالف التقدمي" منذ عام 2009 عندما انضمت إلى دول الكومنولث.

وفيما يتعلق بالحرب الأوكرانية الروسية، حذر جونسون، من التأثير العالمي لتلك الحرب، كما استند إلى تقرير للأمم المتحدة يتوقع أن العديد من الأشخاص حول العالم سيقعون في براثن الفقر الغذائي بسبب ما سيترتب على الأزمات الناجمة من تلك الأحداث.