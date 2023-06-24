 على أنغام تتويج الأهلي.. الجيش المغربي يحتفل بالفوز بالدوري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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على أنغام تتويج الأهلي.. الجيش المغربي يحتفل بالفوز بالدوري

محمد عاطف
نشر في: السبت 24 يونيو 2023 - 2:23 ص | آخر تحديث: السبت 24 يونيو 2023 - 2:23 ص

احتفلت جماهير فريق الجيش الملكي المغربي مع اللاعبين بعد التتويج بلقب الدوري المغربي للمحترفين، على أنغام الأغنية المصرية «سطلانة».

وكان فريق الجيش الملكي قد توج بلقب الدوري المغربي للمرة الـ 13 في تاريخه، مساء الجمعة، بعدما أنهى المسابقة متصدر لجدول الترتيب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، مقطع فيديو يظهر احتفال جماهير الجيش الملكي مع اللاعبين بغناء أغنية «سطلانة».

يُذكر أن لاعبي الأهلي هم أول من احتفلوا على أنغام أغنية «سطلانة» بعد تتويجهم بلقب دوري أبطال إفريقيا الأخيرة، على حساب الوداد البيضاوي المغربي.

 


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