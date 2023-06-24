مركبات نقل جنود مدرعة أمام مقر البرلمان الروسي

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ظهرت مركبات مدرعة وسط موسكو، على خلفية صراع على السلطة بين مجموعة فاجنر الشبه عسكرية ووكالات الأمن الروسية.

وقالت وكالة أنباء تاس الروسية مساء أمس الجمعة، نقلا عن سلطات الأمن "تم تشديد الإجراءات الأمنية في موسكو، وجرى وضع جميع الأمور المهمة مثل أجهزة الدولة والبنية التحتية الخاصة بالنقل، تحت حراسة أمنية مشددة".

وانتشرت مقاطع فيديو في وقت سابق على الإنترنت تظهر مركبة نقل جنود مدرعة وشاحنة عسكرية مدرعة تسيران أمام البرلمان الروسي (الدوما).

وقال رئيس مجموعة فاجنر، يفجيني بريجوزين، إن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو قصف معسكرات تعود لمجموعته. وهدد بريجوزين الوزير بعواقب ذلك. ورفضت وزارة الداخلية الاتهامات.

وتجري وكالات الأمن تحقيقا مع رئيس مجموعة فاجنر فيما يتعلق بمحاولة انقلاب عسكري.