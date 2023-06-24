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المنتخب الأولمبي بزيه الرسمي في مواجهة النيجر بأمم إفريقيا

محمد عبد المحسن
نشر في: السبت 24 يونيو 2023 - 5:00 م | آخر تحديث: السبت 24 يونيو 2023 - 5:00 م

يرتدي  المنتخب الوطني الأولمبي زيه الرسمي خلال مواجهة النيجر مساء غدٍ، الأحد، في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

المنتخب الوطني الأولمبي يواجه النيجر مساء غدٍ، الأحد، على ملعب ستاد طنجة الكبير، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».

ويخوض الفراعنة المباراة بطاقم مكون من القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب السوداء، بينما يرتدي النيجر الزي الأبيض كاملا .

جاء ذلك خلال الاجتماع الفني للمباراة الذى انعقد اليوم السبت  بحضور كل من: محمود حرب مدير المنتخب، وطارق سليمان رئيس الجهاز الطبي، وعيد سليمان مسئول المهمات .

ويخوض المنتخب الوطني منافسات البطولة ضمن المجموعة الثانية والتي تضم منتخبات النيجر ومالي والجابون.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مباشرة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، فيما يخوض صاحب المركز الرابع الملحق مع نظيره من آسيا.


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