سيلتا فيجو يعلن توصله لاتفاق مع رافاييل بينيتيز لتدريب الفريق

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أعلن نادي سيلتا فيجو الإسباني، توصله لاتفاق مع رافاييل بينيتيز لتدريب الفريق.

وأكد النادي أنه توصل لاتفاق مبدئي مع بينيتيز، مدرب ليفربول ونيوكاسل وريال مدريد السابق، لتولي تدريب الفريق بداية من فترة الاعداد للموسم الجديد التي تبدأ في يوليو المقبل.

ولم يتول بينيتيز - 63 عاما - تدريب أي فريق منذ إقالته من تدريب إيفرتون في يناير من العام الماضي.

ويملك المدرب الإسباني خبرة كبيرة حيث قام بتدريب عدة أندية مثل تشيلسي ونابولي وإنتر ميلان وفالنسيا.

وتتضمن إنجازاته الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، الدوري الإسباني مرتين، الدوري الأوروبي، كأس الاتحاد الأوروبي، كأس العالم للأندية، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس إيطاليا.

ووصف بيان لسيلتا فيجو بينيتيز بأنه "قائد رائع" و"أحد أكثر المدربين الناجحين في تاريخ بلادنا".

وأضاف البيان :"مدرب ريال مدريد السابق لديه خبرة كبيرة على مقاعد البدلاء ومسيرة يصعب تكرارها".

وسيكون بينيتز خليفة لكارلوس كارفالهال، الذي بالكاد تفادى الهبوط في الموسم الماضي.