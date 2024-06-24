وزير خارجية إيران المكلف يلتقي نائب وزير الخارجية السعودي

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التقى علي باقري كني وزير الخارجية الإيراني المكلف، اليوم، مع وليد بن عبدالكريم الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي.

جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.



