عضو اللجنة الفنية للحج والعمرة: لا يوجد حتى الآن قانون رادع لسماسرة الحج

قال إيهاب المهدي عضو اللجنة الفنية للحج والعمرة، إنَّه لا يوجد حتى الآن قانون رادع لسماسرة الحج.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تحت الشمس» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد سالم، عبر شاشة «الشمس»، مساء الأحد، أنه من الجيد أن الحكومة تنبهت حاليا لهذه الكارثة - وفق تعبيره - وبدأت التحقيق مع عشرات السماسرة (الذين تحدثت أنباء عن إلقاء القبض عليهم بواقع 450 سمسارًا).

ولفت إلى أنه يتم حاليا حصر الأشخاص الذين نظموا رحلات حج بتأشيرة زيارة، ويتم إرسال البيانات إلى الجهات المختصة لإجراء التحقيقات اللازمة في الأمر.

ونوه بأن الحج الرسمي يكون من خلال بعثات وزارات الداخلية، والتضامن الجتماعي، والسياحة والآثار، مشيرًا إلى أن الأخيرة نظمت رحلات لـ25 ألفا و200 حاج.



