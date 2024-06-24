علقت الإعلامية لميس الحديدي، على إعلان الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حشد 2 مليار دولار لدعم الموازنة من شركاء التنمية: البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الإفريقي وكوريا الجنوبية؛ لتحفيز سياسات الإصلاح الهيكلي.
وكتبت عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الاثنين: «إلى رئيس الوزراء المشغول بتشكيل الحكومة، في فلوس أهو لاستيراد الغاز غير فلوس رأس الحكمة، صندوق النقد، استثمارات الأجانب في أدوات الدين 30 مليار دولار.. ليه مش بنستورد غاز للكهربا بدل بهدلتنا».
وأضافت: «ما تقولوش الفلوس كلها راحت سداد ديون! لأننا لم نسدد كل ديون شركات البترول الأجنبية وده أحد أسباب نقص الغاز. الفلوس اتصرفت فين؟ عاوزين إجابة ده حقنا»، بحسب تعبيرها.
وأكملت: «ليه ماكانش عندك أي تخطيط أصلا لنقص الغاز، وبلاش بقى قصة موجة الحر المفاجئة، لأنك بتقطع الكهربا في الحر والبرد».