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الأربعاء.. بدء عرض فيلم مكان هادئ بالسينمات المصرية


نشر في: الإثنين 24 يونيو 2024 - 10:24 م | آخر تحديث: الإثنين 24 يونيو 2024 - 10:24 م

ينطلق عرض فيلم «مكان هادئ: اليوم الأول - A Quiet Place: Day One»، والذي يمثل الجزء المنتظر من سلسلة «A Quiet Place» الشهيرة، في دور العرض السينمائية، ابتداء من يوم الأربعاء المقبل، والذي يكشف عن اليوم الذي أصبح فيه العالم صامتا.

ويكشف الفيلم عن الأحداث المرعبة لأول يوم من الغزو الفضائي الذي أسقط البشرية، وسنشاهد أصول الكائنات المرعبة والصراع المحموم من أجل البقاء الذي أرسى الأساس لهذه الملحمة المشوقة، حيث يجب على امرأة تدعى سميرة أن تنجو من غزو في مدينة نيويورك من قبل تلك المخلوقات الفضائية المتعطشة للدماء ولديها قدرة على سماع الترددات فوق الصوتية.

قصة الفيلم من تأليف، جون كراسنسكي، سيناريو وإخراج مايكل سارنوفسكي، وتقوم بدور البطولة لوبيتا نيونغو، إلى جانب جوزيف كوين، أليكس وولف، ودجيمون هونسو.

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