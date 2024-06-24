عائلات الأسرى الإسرائيليين: نشجب بشدة تراجع نتنياهو عن مقترح تبادل الأسرى مع حماس

أصدرت عائلات الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين بيانا استنكرت فيه بشدة تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي عن مقترح صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس".

وقالت العائلات في بيان: "نشجب بشدة تراجع نتنياهو عن المقترح الإسرائيلي لصفقة التبادل"، مضيفة أن "حديث نتنياهو يعتبر تخلياً عن 120 مختطفا ويضر بالواجب الأخلاقي لإسرائيل تجاه مواطنيها".

وشددت العائلات الإسرائيلية على أن "انتهاء الحرب دون استعادة المختطفين فشل قومي غير مسبوق".

ومن جانبه قال مكتب نتنياهو ردا على بيان عائلات الاسرى: "حماس هي التي تعارض الصفقة، وليس إسرائيل. لقد أوضح رئيس الوزراء نتنياهو أننا لن نغادر غزة حتى نعيد جميع المختطفين الـ 120 لدينا، الأحياء منهم والأموات".

وقال نتنياهو عن إمكانية التوصل إلى اتفاق حول صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس": "أنا مستعد للتوصل إلى اتفاق جزئي مع حركة حماس لاستعادة جزء من الرهائن وهذا ليس سرا"، وذلك في تراجع عن المقترح الذي عرضه الرئيس الأميركي، جو بايدن، وادعت واشنطن أنه مقترح إسرائيلي، وحملت حركة حماس مسؤولية إفشاله.