استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور للجملة، فى بداية تعاملات اليوم الإثنين 24 يونيو 2024.



وجاءت أسعار الخضروات وفقا لموقع سوق العبور للجملة كالآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 4 إلى 6.5 جنيه.

استقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 9 إلى 16 جنيها.

استقرت أسعار البصل ليتراوح الكيلو بين 4.5 إلى 8 جنيهات.

استقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

استقرت أسعار الجزر لتتراوح بين 4 إلى 5 جنيهات.

استقرت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 9 إلى 15 جنيها.

استقر سعر الباذنجان ليتراوح بين 2 إلى 5 جنيهات.

استقر سعر الفلفل الرومي ليترواح بين 4 إلى 10 جنيهات.

استقر سعر الفلفل الحامى ليتراوح بين 7 إلى 13 جنيها.

استقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 6 إلى 12 جنيها.

استقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات

استقرت أسعار البامية لتتراوح بين 8 إلى 18 جنيها.

-وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:





استقرت أسعار البرتقال الصيفي ليترواح بين 5 إلى 7 جنيهات.

استقرت سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 12 إلى 30 جنيها.

استقر سعر العنب البناتى ليترواح بين 20 إلى 25 جنيها.

استقر سعر التفاح البلدي ليترواح بين 15 إلى 35 جنيها.

استقرت أسعار التين البرشومي ليتراوح بين 25 إلى 40 جنيها.

واستقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 20 إلى 30 جنيها.

استقر سعر الكانتلوب ليترواح بين 8 إلى 14 جنيها.

استقرت أسعار المانجو البلدى لتترواح بين 20 إلى 32 جنيها.

استقر سعر البطيخ ليتراوح بين 24 إلى 36 جنيها.

استقر سعر الخوخ البلدى ليتراوح بين 10 إلى 40 جنيها.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة.