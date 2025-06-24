المحكمة الإدارية الاتحادية في ألمانيا ترفع الحظر عن مجلة كومباكت اليمينية المتطرفة

قضت المحكمة الإدارية الاتحادية في ألمانيا بالسماح لمجلة "كومباكت" اليمينية المتطرفة بمواصلة الصدور.

وألغت المحكمة في لايبتسيج عبر قرارها اليوم الثلاثاء الحظر الذي فرضته وزيرة الداخلية الاتحادية السابقة، نانسي فيزر، بحظر المجلة في صيف عام ٢٠٢٤.

وأكدت المحكمة بذلك قرارها السابق الذي أصدرته في إجراء عاجل في أغسطس الماضي، حينما علقت الحظر مؤقتا، ما سمح للمجلة بمواصلة الصدور في الوقت الحالي.

وحظرت وزارة الداخلية الاتحادية المجلة، واصفةً إياها بأنها "ناطقة رئيسية باسم التيار اليميني المتطرف". ووفقا للوزارة، لطالما كانت مجلة "كومباكت" محط أنظار المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) باعتبارها مؤسسة يمينية متطرفة مؤكدة، وخضعت للمراقبة في نهاية عام 2021.