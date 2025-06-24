مجلس التعاون الخليجي: العدوان الإيراني على قطر انتهاك صارخ لسيادتها

أدان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الثلاثاء، بشدة الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت إحدى القواعد العسكرية في قطر، الاثنين.

ووصف المجلس الضربات بأنها تمثل "انتهاكاً صارخاً لسيادة قطر ومجالها الجوي ومبادئ حسن الجوار"، كما أنها مخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة مهما كانت الذرائع والمبررات، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وأعرب المجلس، في بيان صادر عن اجتماعه الطارئ الذي عُقد في الدوحة برئاسة وزير الخارجية الكويتي عبد الله علي عبد الله اليحيا، عن تضامنه التام مع قطر ودعمه الكامل لها في كل الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها واستقرارها، مؤكداً أن أمن قطر جزء لا يتجزأ من أمن جميع دول المجلس.

وأشاد المجلس بقدرات القوات المسلحة القطرية في التصدي للهجوم.



