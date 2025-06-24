شدد أحمد كشري، نجم الأهلي الأسبق، على أهمية تحقيق الفريق الأحمر لفوز معنوي في مباراته المقبلة أمام بورتو البرتغالي، بغض النظر عن فرص التأهل في كأس العالم للأندية، معتبرًا أن الانتصار سيكون بمثابة رد اعتبار للجماهير بعد الأداء المتراجع في الجولتين السابقتين.

وقال كشري، خلال مداخلة ببرنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد": "الأهلي مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية أمام بورتو، حتى لو لم تؤثر على موقفه في التأهل، لأن جماهيره تستحق رد اعتبار قوي بعد الإحباطات الأخيرة".

وانتقد كشري الحالة الفنية للفريق تحت قيادة المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، مؤكدًا أن الأخير لم تتح له الفرصة الكافية للتعرف على إمكانيات اللاعبين بسبب ضيق الوقت، وهو ما انعكس على مستوى الأداء داخل الملعب.

وفي ختام تصريحاته، أبدى كشري رأيه بأن تكليف الكابتن عماد النحاس بقيادة الفريق خلال البطولة كان سيكون خيارًا أفضل، نظرًا لما يمتلكه من خبرة واسعة في الكرة المصرية ومعرفته الجيدة بعناصر الأهلي.