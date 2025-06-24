الحرس الثوري الإيراني: إيران لقنت إسرائيل درسا لا ينسى

قال الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، إنه لقّن إسرائيل "درساً لا يُنسى" بإطلاقه وابلاً من الصواريخ في اللحظات الأخيرة، قبيل سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال الحرس الثوري في بيان إنه في اللحظات الأخيرة قبل فرض وقف إطلاق النار، قصف "مراكز عسكرية ولوجستية" في إسرائيل بأربعة عشر صاروخاً، موجهاً بذلك "درساً تاريخياً لا يُنسى" للإسرائيليين، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

فيما قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل امتنعت عن شن مزيد من الضربات ضد إيران عقب محادثة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف نتنياهو أن سلاح الجو الإسرائيلي دمر مركز رادار قرب طهران رداً على انتهاكات إيران.