الأهلي يحسم الشوط الأول أمام بورتو بثنائية في منونديال الأندية

حسم النادي الأهلي شوط المباراة الأول أمام بورتو البرتغالي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي يُقام صباح اليوم الثلاثاء على ملعب ميتليف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في كأس العالم للأندية 2025.

افتتح وسام أبو علي التسجيل للأهلي في الدقيقة 15، بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وأدرك رودريجو مورا التعادل لبورتو في الدقيقة 23، بعد تمريرة في عمق دفاعات الأهلي راوغ بها الحارس وسجل في الشباك.

وضاعف وسام أبو علي النتيجة، مسجلًا الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، من ركلة جزاء، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدّم المارد الأحمر 2-1.