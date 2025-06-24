ورش أدبية وفنية لتنمية مهارات الأطفال بثقافة الفيوم ضمن البرنامج الصيفي

قدمت هيئة قصور الثقافة عددا من الفعاليات التثقيفية والفنية بمحافظة الفيوم، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى تعزيز الوعي الثقافي وتنمية المهارات والمواهب لدى الأطفال والنشء خلال فترة الإجازة الصيفية.

وفي هذا السياق، عقد قسم المواهب بفرع ثقافة الفيوم ورشة نادي أدب الطفل، بمكتبة الفيوم العامة، أدارها الشاعر محمد راضي، الذي أوضح للأطفال الفرق بين كتابة القصة وكتابة الشعر، مشيرا إلى أن الشعر يعتمد على الالتزام بالوزن والقافية واستخدام الصور الجمالية، بينما تتطلب القصة فصاحة لغوية ومخزونا غنيا من المفردات، بالإضافة إلى قدر من الخيال، مؤكدا أن القراءة المنتظمة تدعم قدرة الطفل على الكتابة القصصية.

واختتمت الورشة بالاستماع إلى بعض المواهب الأدبية من أصدقاء المكتبة في مجالي الحكي والشعر.

كما شهدت المكتبة عددا من الورش الفنية المتنوعة، من بينها ورشة لإعادة تدوير خامات البيئة، نفذتها ثناء سيد، أخصائي البيئة بمكتبة الطفل، وجرى خلالها تصميم نموذج مصغر لطقم كراسي وترابيزة باستخدام أغطية الزجاجات البلاستيكية وأعواد الخشب لأغراض الزينة، إلى جانب ورشة لتعليم الأطفال رسم منظر طبيعي بالأبعاد الثلاثية نفذها قسم الفنون التشكيلية بالفرع، تحت إشراف الفنانة إسراء عبد العليم، مسئول الفنون التشكيلية.

وفي إطار الأنشطة التوعوية، نظم قسم ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "كيفية استثمار أوقات الفراغ وتنمية المهارات"، تحدثت خلالها جيهان عبد الله، مسئول ثقافة الطفل بالفرع، عن أهمية استغلال فترة الإجازة الصيفية في القراءة والاطلاع وممارسة الأنشطة الرياضية والفنية، مشيرة إلى دور الهوايات في اكتشاف الموهبة، وكيفية صقلها من خلال المعرفة والتدريب ووضع خطة واضحة لتطويرها. وأعقب المحاضرة ورشة حكي باستخدام العرائس، تضمنت اكتشاف مواهب الأطفال في مجالات التمثيل والغناء والتعبير الحركي، كما شهدت مكتبة اللاهون ورشة للرسم والتلوين.

وتواصلت الفعاليات من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة ياسمين ضياء، التابع لإقليم القاهرة الكبرى الثقافي، حيث شهدت مكتبة حي جنوب انطلاق فعاليات ورشة المسرح بعنوان "الممثل الصغير"، ضمن النشاط الصيفي، بهدف تعليم فنون المسرح للأطفال.

وتحت عنوان "الدراما وكيفية كتابة النص المسرحي"، انطلقت ورشة تدريب للفنان إميل الفنس، وتستمر على مدار شهور الصيف بالمجان لرواد المكتبة، وتشمل التدريب على عدة عناصر، وهي فن التمثيل والإلقاء، الدراما وكتابة النص المسرحي، الموسيقى والغناء، التعبير الحركي، السينوغرافيا الديكور والملابس والإضاءة، وفن تصنيع وتحريك العرائس عرائس الجوانتي، الديسك، العصا، الماريونيت، الماسكات.

كما قدم اميل الفنس ورشة إضافية ضمن فعاليات ثقافة الطفل بالفرع، لتدريب الموهوبين على تحريك العرائس، بمدرسة المحمدية الإعدادية بنات، وذلك بالتعاون مع إدارة الموهوبين بإدارة غرب الفيوم التعليمية.