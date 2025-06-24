ملك الأردن: ننسق مع الدول الشقيقة والصديقة للتوصل إلى تهدئة شاملة في الإقليم

التقى العاهل الأردني الملك عبدﷲ الثاني في قصر الحسينية، اليوم الثلاثاء، مجموعة من المتقاعدين العسكريين، وجرى بحث عدد من الملفات المحلية والإقليمية.

ورحب الملك، خلال اللقاء، بجهود خفض التصعيد في الإقليم، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، معربا عن تطلع الأردن لالتزام جميع الأطراف بالتهدئة، وصولًا إلى إعادة الأمن والاستقرار للمنطقة.

وأعاد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب على غزة، وضمان إيصال المساعدات الكافية، ووقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية والقدس.

ولفت إلى أن الأردن مستمر بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة والأطراف الفاعلة؛ للتوصل إلى تهدئة شاملة في الإقليم، مشددا على ضرورة احترام سيادة الدول والالتزام بالقانون الدولي.

وأكد أن حماية مصالح الأردن والحفاظ على أمنه واستقراره وسلامة المواطنين «دائما على رأس الأولويات».

وأشار إلى أن الأردن يواصل جهوده في محاربة الإرهاب والتطرف، بالتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء.