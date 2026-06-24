وحيد الطويلة: مؤلفات سعد القرش تمنح القارئ متعة الاكتشاف في كل قراءة

أشاد القاص والروائي وحيد الطويلة بتجربة الروائي والقاص سعد القرش، مؤكدًا أنه يحرص دائمًا على الاستماع إليه والاستفادة من رؤيته الأدبية والفكرية، لما يطرحه من أسئلة عميقة تتجاوز حدود النص إلى الواقع والإنسان والتاريخ.

جاء ذلك خلال الندوة التي أقيمت مساء الثلاثاء في منتدى الاستقلال الثقافي بوسط القاهرة، بحضور نخبة من المثقفين والكتاب وأساتذة الجامعات.

وقال الطويلة إن أعمال سعد القرش تمنح القارئ متعة الاكتشاف في كل مرة، شأنها شأن الأعمال الأدبية الكبرى التي تعيد تشكيل نظرتنا إلى العالم، مشيرًا إلى أن خصوصية تجربته تكمن في قدرته على الجمع بين الحكاية واللغة والرؤية الفكرية في آن واحد.

وأضاف أن القرش لا يكتفي بتسجيل الوقائع أو استدعاء التاريخ، بل ينفذ إلى ما وراء الأحداث، كاشفًا البنية العميقة للمجتمع المصري والعربي وما يعتمل داخله من أسئلة تتعلق بالسلطة والاستبداد والتحولات الاجتماعية والإنسانية.

وأشار الطويلة إلى أن روايات القرش تنشغل بالإنسان العادي وتفاصيل حياته اليومية بقدر انشغالها بالتاريخ العام، وهو ما يمنحها طابعًا إنسانيًا يجعلها قادرة على تجاوز حدود الزمن واللحظة الراهنة، كما أنها تطرح أسئلة معقدة حول الواقع العربي دون الوقوع في فخ المباشرة أو الخطابة.

وتوقف عند لغة سعد القرش، معتبرًا أنها أحد أبرز عناصر مشروعه الإبداعي، إذ تحمل روح البيئة المصرية وتفاصيلها، وتستند إلى معرفة عميقة بالتاريخ والتراث، دون أن تفقد حيويتها أو قدرتها على التعبير عن الإنسان المعاصر.

وأكد الطويلة أن القيمة الحقيقية لأدب سعد القرش تكمن في قدرته على تحويل الواقع إلى مادة فنية، بحيث لا تبدو الرواية مجرد تسجيل للأحداث، بل عالمًا متكاملًا ينبض بالحياة ويمنح القارئ فرصة للتأمل وإعادة طرح الأسئلة حول المجتمع والإنسان.

الدكتورة عواطف عبدالرحمن، الدكتور جمال زهران، الروائي وحيد الطويلة، الدكتور عمرو منير، الدكتور والناقد صلاح السروي، الدكتورة عزة هيكل، الشاعر أحمد المريخي، الشاعر أحمد سراج، الكاتب الصحفي على النويشي، الإعلامية ميرفت رجب، الدكتور محسن عبد العزيز، الكاتب حمدي الجزار، الكاتب الصحفي محمد الكفراوي