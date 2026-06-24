شهيدان وإصابات بقصف للاحتلال على خان يونس

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خروقات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف وإطلاق النار في أرجاء متفرقة من شرقي القطاع وجنوبه.

وأفاد مراسل المركز الفلسطيني للإعلام، باستشهاد طفل وإصابة عدد من المواطنين بعدما قصفت طائرات الاحتلال اليوم الأربعاء، خيمة في مواصي خان يونس.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد المواطن آدم أبو حدايد، متأثرًا بإصابته في قصف إسرائيلي سابق قرب شارع 5 في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مخيم إيواء للنازحين في حي الشيخ عجلين جنوب غربي مدينة غزة، ما خلّف دمارًا واسعًا وخرابًا كبيرًا في خيام النازحين، وأدى إلى تشريد عشرات العائلات.

وشنت طائرات الاحتلال غارة محيط محطة الخزندار قرب منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، في حين استهدفت غارة حي التفاح شمال شرقي المدينة.

وقصفت طائرات الاحتلال أرضًا في محيط مدرسة شهداء غزة بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وتوغلت قوات الاحتلال في منطقة العطاطرة ببيت لاهيا شمال غربي قطاع غزة، وحاصرت عائلات نازحة داخل خيامها في المنطقة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار شمال شرقي خان يونس.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر تنفيذ عمليات قصف وإطلاق نار في مناطق متفرقة، بالتوازي مع استمرار الحصار وفرض القيود على حركة المعابر ما فاقم الأوضاع الإنسانية.

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، فإن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي، ارتفع إلى 1028 شهيدا، في حين ارتفع عدد المصابين إلى 3280، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 785.

وفيما يتعلق بالإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، فقد ارتفع عدد الشهداء إلى 73,040، وعدد المصابين إلى 173,388.