وزير الدفاع الإسرائيلي: لن ننسحب من جنوب لبنان حتى لو طلبت أمريكا ذلك

جدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اتألكيد أن قوات الجيش لن تنسحب من جنوب لبنان، حتى ولو طلبت الولايات المتحدة الأمريكية ذلك.

وبحسب ما نشرته صحيفة «يديعوت أحرنوت»، أضاف كاتس، خلال تصريحات بمؤتمر لمركز الحكم المحلي، أن «إسرائيل لن تغادر المنطقة الأمنية في سوريا ولبنان».

وأشار إلى أنه «لن يسمح بعودة المدنيين اللبنانيين، الذين يبلغ عددهم 200 ألف، وعناصر حزب الله المسلحين إلى منطقة الجنوب».

وشهدت الجولة الخامسة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة، في يومها الأول ضغوطا أمريكية للشروع في تنفيذ تفاهمات سابقة لإقامة مناطق «نموذجية أو تجريبية»، بدءا من نهاية الأسبوع الجاري.

ويسعى الوسطاء الأمريكيون لتثبيت وقف إطلاق النار، ثم تحديد هذه المناطق الواقعة حاليا تحت الاحتلال، ومن ثم القيام بخطوات عملية تقتضي انسحاب القوات الإسرائيلية على أن ينتشر فيها الجيش اللبناني، ويمنع أي تواجد عسكري لحزب الله فيها.

وستخضع العملية لآلية مراقبة تشارك فيها القيادة المركزية للقوات الأمريكية «سنتكوم».

وقال مسئولون إسرائيليون ولبنانيون إن المحادثات بين تل أبيب وبيروت تشمل اقتراحا مدعوما من الولايات المتحدة، تسلم بموجبه القوات الإسرائيلية السيطرة على بعض الأراضي التي غزتها خلال الحرب مع حزب الله إلى الجيش اللبناني.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، ذكر المسئولون الإسرائيليون أن القوات اللبنانية المشاركة ستخضع لتدريب وتدقيق من الجانب الأمريكي، لضمان عدم ارتباطها بحزب الله، بينما ستحتفظ إسرائيل بوجود عسكري في المنطقة العازلة.