 علماء الآثار في الدنمارك يكتشفون موقعا ضخما لإنتاج المنسوجات يعود إلى عصر الفايكنج - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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علماء الآثار في الدنمارك يكتشفون موقعا ضخما لإنتاج المنسوجات يعود إلى عصر الفايكنج

سوفتن (الدنمارك) - (أ ب)
نشر في: الأربعاء 24 يونيو 2026 - 10:28 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 يونيو 2026 - 10:28 ص

اكتشف علماء الآثار موقعا ضخما لإنتاج المنسوجات يرجع إلى عصر الفايكنج في الدنمارك، ويعود تاريخه إلى أكثر من ألف عام، مما يسلط الضوء على مدى تقدم ورقي مجتمع الفايكنج.

وقال خبراء من متحف مويسجارد هذا الأسبوع، إن الموقع المترامي الأطراف والذي يمتد على مساحة 100 ألف متر مربع (أكثر من مليون قدم مربع)، يضم منطقة لمعالجة الكتان، بالإضافة إلى أكثر من 80 منزلا محفورا في الأرض - وهي أكواخ شبه مغمورة كانت تستخدم كورش عمل ومساكن في عصر الفايكنج.

ويقع الموقع الأثري في بلدة سوفتن، على بعد 10 كيلومترات (6 أميال) شمال آرهوس، ثاني كبرى مدن الدنمارك، في شبه جزيرة يوتلاند. ويعود تاريخ الموقع إلى أواخر العصر الحديدي وبداية عصر الفايكنج، خلال الفترة ما بين عامي 600 و950 ميلاديا.

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