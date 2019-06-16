الأركان العامة للجيش الروسي: منظومة أفانجارد الصاروخية لا تنتهك معاهدة (ستارت - 3)

أكد القائم بأعمال النائب الأول لرئيس إدارة العمليات العامة بهيئة أركان القوات المسلحة الروسية فيكتور بوزنيخير أن منظومة صواريخ "أفانجارد" الفرط صوتية، والمقرر تسليح الجيش الروسي بها قبل نهاية 2019، لا تنتهك معاهدة "ستارت - 3".

وقال بوزنيخير - خلال كلمة له اليوم الأربعاء، في مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) - "إن منظومة "أفانجارد" مجهزة بصاروخ باليستي، وسيتم تطبيق جميع الإجراءات المنصوص عليها في معاهدة "ستارت" عليها".

وأضاف "أن بلاده أوفت بالكامل خلال عام 2018 بالتزاماتها ووصلت إلى مستويات القيود المنصوص عليها في المعاهدة".

يُذكر أن معاهدة "ستارت 3" وقعتها روسيا والولايات المتحدة في أبريل 2010 في براغ، لتحل محل المعاهدة القديمة التي انتهت صلاحيتها في ديسمبر عام 2009.

ودخلت "ستارت 3" حيز التنفيذ في 5 فبراير من عام 2011، وهي تُلزم الجانبين الأمريكي والروسي بالخفض المتبادل لترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية.. وتنص على خفض الرؤوس النووية إلى 1550 رأساً والصواريخ الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة إلى 700 وحدة، وذلك خلال فترة 7 سنوات.