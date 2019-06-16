الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض رسوم بقيمة 39 مليار دولار على السلع الأمريكية

يعتزم الاتحاد الأوروبي مضاعفة الرسوم التي يمكن فرضها على السلع الأمريكية إلى 35 مليار يورو (39 مليار دولار) إذا قرر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" فرض رسوم على واردات بلاده من السيارات ومكوناتها الأوروبية.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن قيمة الرسوم الجديدة التي أعلنتها مفوضة التجارة الأوروبية "سيسيليا مالمستروم" يوم الثلاثاء تزيد عن القيمة السابقة التي كانت قد أعلنتها سابقا وهي 20 مليار يورو.



في الوقت نفسه شددت "مالمستروم" على أنها تعتزم رفض أي مطالب أمريكية للحد من صادرات الاتحاد الأوروبي من السيارات ومكوناتها إلى السوق الأمريكية بدعوى أن هذه الصادرات تمثل تهديدا للأمن القومي الأمريكي.



كان "جان لوك ديمتري" المدير العام لإدارة التجارة في المفوضية الأوروبية في يناير الماضي قد أشار في ذلك الوقت إلى اعتزام الاتحاد فرض رسوم بقيمة 20 مليار يورو ردا على أي رسوم أمريكية على السيارات الأوروبية ومكوناتها.



يذكر أن "ديمتري" ترك منصبه في يونيو الماضي ليخلفه "سابين وياند".



وقالت "مالستروم" إن القيمة الجديدة للرسوم التي يمكن فرضها تعكس أحدث الإحصائيات التجارية.



وقالت "مالمستروم" أمام إحدى لجان البرلمان الأوروبي في وقت سابق من اليوم "لن نقبل أي تجارة مدارة سواء بنظام الحصص أو فرض قيود طوعية على الصادرات، وإذا تم فرض أي رسوم، فإنه سيكون لدينا قائمة متوازنة، وتصل قيمتها فعليا إلى حوالي 35 مليار يورو.. اتمنى آلا نضطر إلى استخدامها (القائمة)".



وأمام الرئيس ترامب فرصة حتى نوفمبر المقبل لكي يتخذ قراره بشأن فرض رسوم على واردات الولايات المتحدة من السيارات ومكوناتها. وقد تصل هذه الرسوم إلى 25%، في حين تقدر هذه الواردات بحوالي 350 مليار دولار سنويا، وهو ما يتجاوز قيمة السلع الصينية التي تخضع للرسوم الإضافية الأمريكية، حيث تصل قيمة هذه السلع حاليا إلى 250 مليار دولار فقط.



وقد أعدت الولايات المتحدة قائمة منفصلة بسلع أوروبية قيمتها 25 مليار دولار ستخضع لرسوم إضافية، في حين من المتوقع أن يرد الاتحاد بفرض رسوم قيمتها 11 مليار دولار على سلع أمريكية، في إطار النزاع بين واشنطن وبروكسل بشأن الدعم الحكومي غير القانوني المتبادل لشركتي صناعة الطائرات الأمريكية بوينج والأوروبية أيرباص.