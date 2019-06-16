أحمد عز عن «الممر»: فخور بتجسيد شخصية هامة في التاريخ المصري

أعرب الفنان أحمد عز، عن سعادته بتكريمه في مؤسسة «الأهرام» عن دوره في فيلم «الممر»، قائلًا: «تكريمي اليوم من مؤسسة الأهرام شرف ليا، وفخور جدًا بالفيلم».

وقال في تصريحات لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «one»، أمس الثلاثاء، إنه فخور بتجسيد شخصية هامة في التاريخ المصري، ويسعد بوصول الفيلم لكل أفراد الأسرة بداية من الأطفال حتى كبار السن، معقبًا: «هو فيلم للأسرة كلها، وما بيجيش في العمر كتير وشرف ليا أجسد الدور ده، وسعيد أنه عدى 70 مليون رغم عدم تقديم نوعية هذه الأفلام منذ 40 سنة».

ويتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم قائد المجموعة 39 قتال إبراهيم الرفاعي.

يذكر أن فيلم «الممر» من بطولة أحمد عز وأحمد عز وأحمد رزق وإياد نصار وأحمد فلوكس وآخرين، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة.