إقالة وزير المالية الكيني بعد القبض عليه باتهامات بالفساد

أقيل وزير المالية الكيني، هنري روتيش، المحاط بالفضائح اليوم الأربعاء، بعد أيام من القبض عليه بناء على اتهامات بالفساد.

احتجزت الشرطة الكينية روتيش أمس الأول الاثنين بعدما أمر رئيس الادعاء العام بالقبض عليه بشأن بناء سدين ضخمين يُزعم أنهما تسببا في خسارة ملايين الدولارات من أموال دافعي الضرائب.

وأعلنت المتحدثة باسم الرئاسة الكينية كانز دينا في بيان أن وزير العمل الحالي أوكور ياتاني سوف يحل محل روتيش.

وكان العطاء قد رسى على شركة "سي إم سي دي رافينا" الإيطالية لبناء السدين رغم كونها خاضعة للتصفية في إيطاليا. غير أن روتيش كان قد نفي في بيان في فبراير الماضي ، أن تكون وزارته قد ارتكبت أي مخالفات.

وجرى اتهامه بإساءة استغلال المنصب والتآمر للاحتيال وسوء التصرف المالي والاستحواذ الاحتيالي على الممتلكات العامة بين أشياء أخرى أمس الثلاثاء، وتم الافراج عنه بكفالة.

يأتي ذلك وسط زيادة الدعوات للرئيس أوهورو كينياتا باتخاذ إجراءات صارمة بحق العاملين المدنيين المتهمين بالفساد. وهذه هي المرة الأولى التي يعتقل فيها وزير حالي بناء على مزاعم بالفساد المالي في كينيا.