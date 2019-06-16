 مقتل 13 مسلحا في غارات جوية خلال الساعات الـ24 الماضية بأفغانستان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل 13 مسلحا في غارات جوية خلال الساعات الـ24 الماضية بأفغانستان

بادغيس (أفغانستان) - د ب أ:
نشر فى : الأربعاء 24 يوليه 2019 - 10:22 ص | آخر تحديث : الأربعاء 24 يوليه 2019 - 10:22 ص

قُتل 13 مسلحا على الأقل، من بينهم عناصر من جماعة "داعش-خرسان" في غارات جوية نفذتها قوات الأمن في أقاليم مختلفة في الساعات الـ24 الماضية في أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكرت مصادر عسكرية مطلعة اليوم، أن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل 4 من مقاتلي طالبان بإقليم بادغيس شمال غرب أفغانستان.

وأضافت المصادر أن غارة جوية مماثلة قتلت مسلحا من طالبان بالإقليم.

وبالإضافة إلى ذلك، نفذت قوات الأمن غارة جوية بمنطقة قيصر بإقليم فارياب مما أسفر عن مقتل مسلح من طالبان.

وتابعت المصادر أن غارة جوية أخرى بمنطقة جيرو بإقليم غزني أسفرت عن مقتل 3 من مقاتلي طالبان وغارة مماثلة قتلت اثنين آخرين بمنطقة خاس أوروزجان بإقليم أوروزجان.

كما نفذت قوات الأمن غارة جوية بمنطقة شيرزاد بإقليم ننكارهار، مما أسفر عن مقتل اثنين من جماعة "داعش-خرسان".

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة على الغارات الجوية حتى الآن.

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