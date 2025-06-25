بريطانيا تعتزم شراء 12 مقاتلة إف 35 إيه قادرة على حمل أسلحة نووية

من المقرر أن تشتري المملكة المتحدة أسطولا من الطائرات المقاتلة الجديدة القادرة على حمل أسلحة نووية، فيما ما وصفته رئاسة الحكومة البريطانية بأنه "أكبر تعزيز" للوضع الدفاعي لبريطانيا "خلال جيل".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، أن بريطانيا ستشتري 12 طائرة مقاتلة من طراز "إف 35 إيه"، وستنضم إلى المهمة النووية المحمولة جوا لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، في خطوة تم تأكيدها أثناء مشاركة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في قمة الحلف المنعقدة في لاهاي.

وتعد هذه الطائرات، نسخة معدلة من الطائرات المقاتلة من طراز "إف 35 بي" التي تستخدمها المملكة المتحدة بالفعل، وهي قادرة على حمل أسلحة تقليدية، ولكن يمكن أيضا تزويدها بقنابل نووية.

وقال ستارمر، إن المملكة المتحدة "لم يعد بإمكانها اعتبار السلام أمرا مسلما به"، وإن هذه الخطوة تظهر أن الوزراء "يستثمرون في أمننا القومي".

واجتمع ستارمر، مع قادة دول أخرى في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بمن فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في لاهاي، حيث من المتوقع أن يتفقوا رسميا على تعهد بإنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع والأمن.

وقال ستارمر: "في عصر تسوده حالة من عدم اليقين الجذري، لم يعد بإمكاننا اعتبار السلام أمرا مسلما به، ولهذا السبب تستثمر حكومتي في أمننا القومي، وتضمن حصول قواتنا المسلحة على المعدات التي تحتاجها، وأن تجني المجتمعات في جميع أنحاء البلاد فوائد دفاعنا".