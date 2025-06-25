فيتنام: يجب أن نوازن علاقاتنا مع أمريكا والصين

ذكر رئيس وزراء فيتنام فام منه تشنه، أن بلاده يتعين أن توازن علاقاتها مع أمريكا والصين لأن هاتين الدولتين هما أكبر شريكين تجاريين للبلاد، من حيث الصادرات والواردات على التوالي.

وأدلى تشنه، بهذا التصريح في محادثة مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي(دافوس) بورج بريندي، في اجتماع للمنتدى، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضاف أن فيتنام يتعين أن تتصرف بذكاء، لاسيما في ظل المنافسة الجيوسياسية اليوم.

وتابع أن فيتنام يتعين أن تنوع الأسواق وسلاسل التوريد والإنتاج للتكيف مع أي تغيرات في الوضع العالمي.

وأضاف أن فيتنام تظل الآن في وضع متوازن، حيث تحافظ على كونها شريكا جيدا مع كل من الصين وأمريكا ودول أخرى، بما في ذلك اليابان والدول الأوروبية ودول رابطة دول جنوب شرق آسيا(آسيان).