العثور على جثة شاب بترعة القاصد بطنطا وجهود لكشف ملابسات الواقعة

عثر أهالي منطقة المرشحة أمام مسجد السلام بمدينة طنطا بمحافظة الغربية على جثة لشاب في العقد الثالث من العمر ملقاة داخل ترعة القاصد وبها جرح عميق برأسه.
تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طنطا الجامعي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا بالعثور على جثة مجهولة الهوية داخل المجرى المائي بمنطقة المرشحة أمام مسجد السلام.
انتقل رئيس المباحث لمكان الحادث وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طنطا الجامعي.
كما تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة.
ويكثف فريق البحث جهوده لكشف غموض الحادث.