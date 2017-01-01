القضاء الإداري يؤيد رفض قائمتي الاتحاد وتحيا مصر من انتخابات الشيوخ بالإسكندرية

وقبول طعني مرشحا حزب النور وإدراج أسمائهم بالكشوف الانتخابية

قضت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، اليوم الجمعة، بوقف تنفيذ وإلغاء قراري لجنة فحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ 2020؛ بشأن رفض قبول أوراق 2 من المتقدمين بأوراقهم للترشح على المقاعد الفردية عن حزب النور، وهما: محمد محرم أبو العنين، وطلعت مرزوق عبدالعزيز.

وفي المقابل قضت المحكمة، بتأييد تنفيذ قرار لجنة الفحص الانتخابية، بشأن رفض قبول قائمتي "تحيا مصر، والاتحاد" من خوض سباق الانتخابات؛ لثبوت وجود نقص في أوراقها، وبهذا تخوض قائمة "من أجل مصر" الانتخابات منفردة لتمثل قطاع غرب الدلتا وتضم محافظات "الإسكندرية، والبحيرة، ومطروح"، وبالمثل أيدت المحكمة تنفيذ قرار اللجنة الانتخابية بشأن رفض 9 مرشحين آخرين على المقاعد الفردية، بعدم خوض الانتخابات، لأسباب مختلفة.

وتواصل المحكمة ﻧﻈﺮ باقي الطعون ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ من وضد بعض ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ لانتخابات ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ، حيث ﺗﻨﻮﻋﺖ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ القضائية، ما ﺑﻴﻦ ﻃﻌﻮﻥ على ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ للانتخابات، ﻭﺩﻋﺎﻭﻯ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﺩﺭﺍﺝ ﺃﺳﻤﺎﺀ مستبعدين ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ، وأخرى تطالب بإلغاء ﻗﺮﺍﺭ ﻋﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺃﻭﺭﺍﻗﻬﻢ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ.

وكانت قائمة "الاتحاد"؛ تقدمت بطعن حمل رقم 14264 لسنة 74 قضائية، الممثل القانوني للقائمة، التي ضمت 15 مرشحًا "أساسيًا" ومثلهم "احتياطيًا"، واستُبعدت بدعوى عدم استيفاء الأوراق المحددة من جانب لجنة تلقي الأوراق "أصل كشف طبي لأحد المرشحين"، وطالبت بوقف تنفيذ قرار اللجنة باستبعاد القائمة، بدعوى عدم استيفاء أوراق المرشحين "الأساسيين والاحتياطيين"، وإدراجها لتنافس في انتخابات القوائم، لتنافس عن الدائرة الرابعة "قوائم".

كما تلقت المحكمة، 3 طعون قضائية، 2 منهم في الدعوة رقم 14261 لسنة 74 قضائية، لمرشحان عن حزب النور بالنظام الفردي، هما: الدكتور طلعت مرزوق عبد العزيز، ومحمد محرم أحمد؛ لاستبعادهما من الانتخابات بسبب رفض أوراق ترشحهما، والخاصة بفتحهما حساب بالبنك أو البريد، غير خاصين بالانتخابات، والثالثة تحمل رقم 14262 لسنة 74 وتقدم بها الممثل القانوني لقائمة "تحيا مصر" بسبب رفضها، بدعوى عدم استيفاء أوراق المرشحين الأساسيين والاحتياطيين وأن اللجنة طلبت أوراق غير المطلوبة.

وسبق واستبعدت اللجنة برئاسة المستشار محمد أمين المشد، رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، قائمتي: "الاتحاد، وتحيا مصر"؛ لعدم استيفاء الأوراق للـ30 مرشحًا، كما استبعدت، 6 أشخاص من المتقدمين بأوراقهم للمقاعد الفردية، لأسباب متباينة، ما بين إيجابية تحليل مخدرات، وعدم الاتزان النفسي، وعدم استكمال تقرير التحليل النفسي، والتهرب من الخدمة العسكرية؛ ومرشحي حزب النور؛ بسبب عدم تقديم كشف حساب بنكي خاص بالعملية الانتخابية لمجلس الشيوخ.

وفحصت اللجنة، أوراق 72 مرشحًا محتملًا، بواقع 48 مستقلًا، و24 حزبيًا، بينهم 14 سيدة، في مقابل 58 رجلًا، يتنافسون على 7 مقاعد فردية، بجانب 3 قوائم "حزبية – ائتلافية" هي: "القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة الاتحاد، والقائمة المصرية تحيا مصر"، وتضم كل منها 15 مرشحًا "أساسيًا" ومثلهم "احتياطيًا" بداخل كل منهم سيدة.

يذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ، مقررًا إجرائها خارج مصر، يومي الأحد والاثنين، 9 و10 أغسطس المقبل، وفي الداخل، يومي الثلاثاء والأربعاء، 11 و12 من ذات الشهر.