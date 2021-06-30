الجندوبي يخسر نهائي التايكوندو ويتوج بأول فضية عربية في الأولمبياد

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اكتفى التونسي محمد خليل الجندوبي بالفوز بالميدالية الفضية في منافسات التايكوندو في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".
مزيد من التفاصيل بعد لحظات.