 الجندوبي يخسر نهائي التايكوندو ويتوج بأول فضية عربية في الأولمبياد - بوابة الشروق
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الجندوبي يخسر نهائي التايكوندو ويتوج بأول فضية عربية في الأولمبياد

الشروق
نشر في: السبت 24 يوليه 2021 - 3:09 م | آخر تحديث: السبت 24 يوليه 2021 - 3:09 م

اكتفى التونسي محمد خليل الجندوبي بالفوز بالميدالية الفضية في منافسات التايكوندو في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

مزيد من التفاصيل بعد لحظات.


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