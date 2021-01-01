أسوان تحتفل بثورة 23 يوليو ببلازا درة النيل

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شهدت حديقة بلازا درة النيل بمدينة أسوان بعد تطويرها وتجميلها عروض لفرق الفنون الشعبية والكورالية بالتعاون مع مديرية الثقافة وهو الذي يأتي ضمن إحتفالات محافظة أسوان بالعيد الـ69 لثورة 23 يوليو المجيدة.

وأعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بفتح درة النيل أمام المواطنين والزائرين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى إستضافة فرقة أبوسمبل للفنون الشعبية وفرقة كورال الأطفال لتقديم فقرات فنية وتراثية، وأيضاً الأغانى الوطنية والحماسية وذلك بحضور العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد للمحافظة، ونجوى أحمد مدير عام الثقافة بأسوان.

والجدير بالذكر بأن بلازا درة النيل تأتى ضمن مشروع التطوير والتجميل لواجهة مدينة أسوان والتي تشمل أيضاً ميدان المحطة والسوق السياحى القديم لتصبح المتنفس الطبيعي أمام العائلات والأسر والمواطنين لقضاء أوقات سعيدة وللأستمتاع بجمالها.