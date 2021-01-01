محافظ البحيرة: حملات مكثفة على المواقف لمتابعة الالتزام بالتعريفة الحالية

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن المحافظة تشهد حملات مكثفة على المواقف ومحطات التمويل لمتابعة الإلتزام بالتعريفة منذ إعلان الزيادة الطفيفة في سعر الوقود.

وأكد آمنة، تكثيف الحملات على المواقف لمتابعة التزم جميع وسائل المواصلات على مستوى خطوط السير بدائرة المحافظة بالتعريفة الحالية وعدم زيادتها نهائيا، وكذا الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

كما تنفذ الأجهزة المعنية بالمحافظة على مدار الساعة حملات مستمرة على المواقف وخطوط سير السيارات للوقوف على الإلتزام بالتسعيرة الحالية، وكذا متابعة محطات الوقود للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية وانتظام سير العمل بها

مع الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.