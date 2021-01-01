شلالات نياجرا الكندية تتزين بألوان العلم المصرى للاحتفال بثورة 23 يوليو

للعام الثانى على التوالى، وبمبادرة من سفارة مصر فى كندا، تزينت شلالات نياجرا الشهيرة عالميا بألوان العلم المصرى مساء يوم الجمعة ٢٣ يوليو الجارى بمناسبة العيد القومى لجمهورية مصر العربية، عيد ثورة ٢٣ يوليو المجيدة.

هذا، وقد شارك العديد من أبناء الجالية المصرية فى كندا فى هذا الحدث الفريد، حيث وجهت السفارة فى كندا الدعوة لهم لمشاهدة تلك اللحظة الفريدة مع الأهل والأصدقاء، مع التقاط صور تذكارية وإرسالها إلى السفارة المصرية لنشرها على صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعى.

الجدير بالذكر أن السفارة المصرية فى كندا نظمت على مدار شهر يوليو العديد من الفعاليات الافتراضية والفعلية للاحتفال بكل من العيد القومى المصرى وشهر التراث المصرى الذى يتم إحياؤه فى شهر يوليو من كل عام بكندا.