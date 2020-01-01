رواندا تنفي استخدام برنامج بيجاسوس للتجسس

نفت وزارة الخارجية الرواندية، اليوم السبت، أن تكون قد استخدمت برنامج بيجاسوس للتجسس على أي شخص.

وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون فينسنت بيروتا: "لا تستخدم رواندا هذا البرنامج مثلما جرى تأكيد ذلك سابقا في نوفمبر عام 2019 ولا تمتلك هذه القدرة التقنية بأي شكل من الأشكال".

وأضاف: "هذه الاتهامات الخاطئة هي جزء من حملة جارية للتسبب في توترات بين رواندا وغيرها من الدول ولنشر معلومات مضللة عن رواندا محليا ودوليا".

وأعلنت فرنسا يوم الخميس أنها سوف تحقق رسميا في الاستخدام المزعوم للبرنامج من جانب حكومات عدة.

وتم تحديد ماكرون والعديد من أعضاء الحكومة الفرنسية كأهداف محتملة لهجمات التجسس عام 2019، وقدر أثيرت المزاعم أن رواندا اختارت الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوسا، بين آخرين، للمراقبة.

وقالت كارين كانيمبا ابنة بول روسيساباجينا، الناشط الرواندي الذي اشتهر بسبب فيلم "فندق رواندا"، إنها كانت بين من تعرضوا للقرصنة الإلكترونية.

وصرحت كانيمبا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بأنه جرى رصد محادثاتها مع وزيرة خارجية بلجيكا وأعضاء من البرلمان الرواندي ومسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية ومحاميي والدها منذ يناير.

يشار إلى أن روسيساباجينا هو منتقد بارز للرئيس الرواندي بول كاجامي.

وبحسب منظمة العفو الدولية استخدمت السلطات في رواندا بيجاسوس لمراقبة أكثر من 3500 ناشط وصحفي وسياسي.

وبرنامج التجسس الذي صنعته شركة "إن إس أو" الإسرائيلية، مصمم لتحديد نقاط الضعف الأمني في الهواتف الذكية للدخول إلى البيانات المخزنة عليها. ونفت الشركة كل المزاعم ضدها.